Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСлуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ему не хватает в Голландии.
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Леонид Слуцкий – об уходе из ЦСКА: Понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда

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Спорт-Экспрессвчера в 13:08

«Я понимал, если не уеду сейчас, то не уеду никогда». Слуцкий — почему ушел из ЦСКА в 2016 году

Sportbox.RUвчера в 13:22

Слуцкий: зарпалаты Березуцких не хватает даже на оплату жилья

Газета.Ruвчера в 23:34
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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