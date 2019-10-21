Футбол
Евро-футбол.руСлуцкий рассказал, чего ему не хватает в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ему не хватает в Голландии.
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«Я понимал, если не уеду сейчас, то не уеду никогда». Слуцкий — почему ушел из ЦСКА в 2016 году
Sportbox.RUвчера в 13:22
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