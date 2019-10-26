Футбол

Discover24Discover24Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом

Злосчастный инцидент произошел в рамках одной из тренировок команды. Базур сильно разозлился, столкнувшись с напарником Джем-Рой Гротом, а потом поссорился и с тренером. Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
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Слуцкий ждет действий со стороны оскорбившего его игрока

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

Слуцкий — о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны

Чемпионатвчера в 17:53

Слуцкий ожидает решения руководства «Витесса» по футболисту, который его оскорбил

Sportbox.RUвчера в 19:18

Форвард «Витесса» Грот: «Если Базур захочет помириться, то я готов. Все зависит от него»

Sports.ruвчера в 09:19

Форвард «Витесса» рассказал о драке с одноклубником, который послал Слуцкого на тренировке

Sport24.ruвчера в 06:52

Базур отстранён от тренировок с «Витессом»

LiveResult.Ru24 октября в 15:06

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Матч ТВвчера в 01:58
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Армия и оружие

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В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
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