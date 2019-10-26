Футбол
Discover24Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом
Злосчастный инцидент произошел в рамках одной из тренировок команды. Базур сильно разозлился, столкнувшись с напарником Джем-Рой Гротом, а потом поссорился и с тренером. Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
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Слуцкий ожидает решения руководства «Витесса» по футболисту, который его оскорбил
Sportbox.RUвчера в 19:18
Форвард «Витесса» Грот: «Если Базур захочет помириться, то я готов. Все зависит от него»
Sports.ruвчера в 09:19
Форвард «Витесса» рассказал о драке с одноклубником, который послал Слуцкого на тренировке
Sport24.ruвчера в 06:52
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«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
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В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.