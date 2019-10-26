Злосчастный инцидент произошел в рамках одной из тренировок команды. Базур сильно разозлился, столкнувшись с напарником Джем-Рой Гротом, а потом поссорился и с тренером. Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.

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