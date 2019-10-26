Злосчастный инцидент произошел в рамках одной из тренировок команды. Базур сильно разозлился, столкнувшись с напарником Джем-Рой Гротом, а потом поссорился и с тренером. Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.

Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом

Политика Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".

Политика Бутина заявила, что зря считала США правовым государством Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.

Шоу-бизнес Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.

Здоровье Диетолог развеяла мифы о пищевой аллергии Многие родители считают, что у их детей есть аллергия, хотя на самом деле это не так.

Общество Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.

Футбол Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак» Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.