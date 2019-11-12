Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСлуцкий рассказал о разводе с женой

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что в прошлом году развелся со своей супругой, но сохранил хорошие отношения.
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Слуцкий рассказал о разводе с женой

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Чемпионатвчера в 09:17

Слуцкий в голландском шоу впервые рассказал о разводе. А еще – о СССР, разнице в менталитетах и том самом судье

Sports.ru03:43

«Прошу прощения у родных». Слуцкий рассказал о разводе с женой

Sport24.ruвчера в 07:11

Слуцкий рассказал о разводе с женой

РИА Новостивчера в 10:04

Слуцкий: футбол для меня — это жена и вся семья

RT на русскомвчера в 09:39

Слуцкий: Собираюсь ли искать новую жену? Для меня это не проблема

Спорт день за днемвчера в 09:21
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Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
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Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
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Общество

Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Политика

В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа

Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Красная весна вчера в 23:50
Технологии

Google собрала медицинские данные американцев

Компания Google негласно заключила соглашение с крупнейшей некоммерческой медицинской организацией Ascension о предоставлении доступа к миллионам медицинских записей американских граждан, включая имена и даты рождения.
Remedium.ru вчера в 05:23
Футбол

Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров

Сборная России сыграет с командой Бельгии в отборочном матче Евро-2020.
Спорт-Экспресс 05:35
Кино

Disney+ предупредил о расизме в «Леди и Бродяге» и «Книге джунглей»

Открывшийся накануне потоковый сервис Disney+ стал предупреждать своих подписчиков об «устаревших культурных образах», содержащихся в некоторых мультфильмах.
Культуромания 05:31
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Футбол

«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»

На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика

Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику

Эхо Москвы вчера в 06:07
Технологии

Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update

Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
MobiDevices 05:14
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

В России предложили сократить время использования шипованных шин

UsedCars.ru вчера в 06:53
Экономика

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
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Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Космос

Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета

Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU 11 ноября в 07:01
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России

Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

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Общество

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
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Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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