Футбол
Спорт-ЭкспрессСлуцкий рассказал о разводе с женой
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что в прошлом году развелся со своей супругой, но сохранил хорошие отношения.
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Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Политика
Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы
Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Политика
В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Красная весна вчера в 23:50
Технологии
Google собрала медицинские данные американцев
Компания Google негласно заключила соглашение с крупнейшей некоммерческой медицинской организацией Ascension о предоставлении доступа к миллионам медицинских записей американских граждан, включая имена и даты рождения.
Remedium.ru вчера в 05:23
Футбол
Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров
Сборная России сыграет с командой Бельгии в отборочном матче Евро-2020.
Спорт-Экспресс 05:35
Кино
Disney+ предупредил о расизме в «Леди и Бродяге» и «Книге джунглей»
Открывшийся накануне потоковый сервис Disney+ стал предупреждать своих подписчиков об «устаревших культурных образах», содержащихся в некоторых мультфильмах.
Культуромания 05:31
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Футбол
«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»
На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика
Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику
Эхо Москвы вчера в 06:07
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
MobiDevices 05:14
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
UsedCars.ru вчера в 06:53
Экономика
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU 11 ноября в 07:01
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59