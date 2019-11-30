Футбол
Нева СпортСлуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. По словам Слуцкого, на этом его время в «Витессе» подошло к концу, он заканчивает работу в клубе.
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Политика
Горбачев призвал не допустить «горячей войны» между США и Россией
Первый президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду на то, что США и Россия смогут избежать холодной войны.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Футбол
«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»
Происшествия
В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом
Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
Единоборства
Российского борца Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца
Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины
Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Происшествия
Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко купили дом на колесах
Ранее Плющенко опубликовал фото с Рудковской после слухов о расставании.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила нападение террористов на востоке Идлиба
Авто
Эксперты рассказали, как правильно и безопасно продать автомобиль
Как продать машину быстро, грамотно и без проблем, рассказали эксперты «Российской газеты».
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Общество
Знаки зодиака, которых порадует 2020 год
Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.