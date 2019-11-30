Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса». Слуцкий подал заявление об увольнении после поражения от «Херенвена» (2:3), которое стало для команды пятым подряд.

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Шоу-бизнес Анна Семенович сделала операцию на груди Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.

Футбол Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло» «Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.

Футбол «Севилья» дома обыграла «Леганес» В рамках 15-го тура чемпионата Испании Севилья на своем принимала главного аутсайдера лиги Леганес.

Политика В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Политика Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.

Гаджеты В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Общество Сильный снег ожидается в Иркутской области 2 декабря По прогнозам Иркутского УГМС, 2 декабря в западных, центральных и южных районах области ожидается сильный снег и ветер до 14 метров в секунду.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

Шоу-бизнес Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.