Футбол
ProstoProSportСлуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса». Слуцкий подал заявление об увольнении после поражения от «Херенвена» (2:3), которое стало для команды пятым подряд.
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Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
Футбол
«Севилья» дома обыграла «Леганес»
В рамках 15-го тура чемпионата Испании Севилья на своем принимала главного аутсайдера лиги Леганес.
Политика
В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины
Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Авто
Тюнинг-ателье AC Schnitzer доработало BMW Z4
Тюнинг-ателье AC Schnitzer презентовало новый проект на базе родстера BMW Z4 последнего поколения.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Политика
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Шоу-бизнес
Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции
Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Общество
Сильный снег ожидается в Иркутской области 2 декабря
По прогнозам Иркутского УГМС, 2 декабря в западных, центральных и южных районах области ожидается сильный снег и ветер до 14 метров в секунду.
Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая в 8-й раз за 9 лет
«Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем чемпионата Китая, обыграв в 30-м туре «Шанхай Шеньхуа» (3:0) и набрав 72 очка.
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.