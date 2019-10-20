Футбол
News.ruСлуцкий рассказал о зарплате в голландском «Витессе»
Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своей зарплате. Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в московском ЦСКА. Примерно такая же, как здесь, была у меня в английском «Халл Сити», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Политика
Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение
Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка».
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Теннис
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Наука
Подводные вулканы могут выпускать пузыри газа размером с небоскреб
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает как «подобраться поближе» к подводным вулканам, а также описывает необычный эффект океанской вулканической активности.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Космос
Астрофизики: Инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами»
Астрофизики из Тбилисского университета в Грузии сделали заявление, что инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами».
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Авто
Chery обновит кроссовер Tiggo 7
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Космос
В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне
Технологии для роботов-помощников для космонавтов будут протестированы во время полётов российских автоматических станций на Луну.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
Число пострадавших после прорыва дамб и затопления села в Красноярском крае увеличилось до 27.
Политика
Росатом рассекретил приказ о создании первой атомной бомбы в СССР
Государственная корпорация «Росатом» опубликовала секретное поручение о создании первой советской атомной бомбы.
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Армия и оружие
Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции.
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом.