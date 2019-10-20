Футбол
Газета.RuСлуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
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Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
Политика
В Сербии назвали визит Медведева успешным
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Происшествия
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами
В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Фигурное катание
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America.
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Единоборства
После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка
Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
Наука
Жизнь червям и мышам продлило торможение нейронов в мозге
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался
Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Армия и оружие
Совместные учения десантников России и Белоруссии стартовали в Бресте
20 октября 2019 года на полигоне «Брестский» (Республика Беларусь) стартовало совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск России, — говорится в сообщении.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».