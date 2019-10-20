Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Устраивали мини-спектакли для Головина на тренировках». Слуцкий — о ЦСКА, «Витессе», зарплате и соцсетях

Матч ТВ14:06

Леонид Слуцкий: «Зарплаты Березуцких не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

Sportbox.RU13:14

Слуцкий сравнил Эдегора и Головина

Спорт-Экспресс13:27

Слуцкий: «Моя зарплата в „Витессе“ в 5 раз меньше, чем в ЦСКА»

Sport24.ru13:27

Слуцкий рассказал о свой зарплате в «Витессе»

RT на русском13:37

Слуцкий: Березуцким не хватает зарплаты в «Витессе» даже на оплату жилья

РИА Новости14:09

Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

Газета.Ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

OAnews 10:49
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 11:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

RT на русском 13:23
Политика

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Космос

Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС

Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18 октября в 14:52
Происшествия

В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

РИА Новости вчера в 12:07
Армия и оружие

В НАТО создан кризисный штаб по оценке операции Турции в Сирии

НАТО создал экспертную группу для оценки последствий военной операции Турции в Сирии.
Росбалт 11:20
Политика

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Культура

Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»

Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной 08:58
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
Единоборства

Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым

Матч ТВ 07:52
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Общество

Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября

Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Происшествия

После ДТП маршрутки с трамваем в Петербурге пострадали 10 человек

Газета.Ru 12:49
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Авто

Три вредные привычки автолюбителей назвали эксперты

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Футбол

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 07:55
Армия и оружие

Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Армия и оружие

Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером

Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Армия и оружие

В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.
Взгляд.ру 06:55
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Политика

Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit

Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное