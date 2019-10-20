Футбол
News.ruСлуцкий рассказал о зарплате в голландском «Витессе»
Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своей зарплате. Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в московском ЦСКА. Примерно такая же, как здесь, была у меня в английском «Халл Сити», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека
В Екатеринбурге в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.
РБК 02:41
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Rambler News Service вчера в 15:24
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Российская газета вчера в 14:49
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Чемпионат вчера в 16:30
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Юлию Ковальчук раскритиковали за яркий макияж и красную помаду
Bimru.ru вчера в 13:55
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Gazeta.SPb 19 октября в 18:35
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings 19 октября в 14:59
Теннис
Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA
ТАСС Спорт вчера в 20:53
Единоборства
Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой
После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
Коммерсантъ Краснодар 01:54
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам фильма «Джокер»
Источник сообщил, что студия была недовольна тем, что Джаред Лето не смог в достаточной степени вжиться в роль Джокера, передав его безумный характер в «Отряде самоубийц», особенно учитывая причудливые подарки для своих коллег по фильму, включая живу крысу для Марго Робби и мертвую свинью для всего актерского состава.
ГЛАС.RU 01:38
Общество
На Японию идут два новых тайфуна
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Росбалт вчера в 21:20
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Футбол
Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
RT на русском вчера в 18:17
Политика
Путин назвал россиян милосердными и добрыми
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Телеканал 360° вчера в 22:17
Политика
Япония опровергла сообщение о кредите Ирану при соблюдении СВПД
Правительство Японии опровергло сообщения о том, что предложило вместе с Францией предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Аргументы и Факты 01:53
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Политика
Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.
Московский Комсомолец вчера в 07:35