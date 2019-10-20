Футбол

News.ruNews.ruСлуцкий рассказал о зарплате в голландском «Витессе»

Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своей зарплате. Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в московском ЦСКА. Примерно такая же, как здесь, была у меня в английском «Халл Сити», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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