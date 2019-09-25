Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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