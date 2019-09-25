Футбол
Газета.RuСлуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.
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Леонид Слуцкий: Набрал за сутки больше подписчиков в Instagram, чем «Витесс» за все время
Советский спортвчера в 12:04
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Актуальные Новости вчера в 03:57
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Футбол
Алиссон: «Почти готов выходить на поле»
Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо.
Евро-футбол.ру 04:44
Космос
Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Москва 24 04:37
Футбол
Луч — Динамо 1:0 (Перерыв)
В случае победы в матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Ростов» выйдет на победителя пары «КАМАЗ» — «Спартак».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:01
Кино
От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
В городе R вчера в 14:04
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов
Российская газета 04:56
Происшествия
Появились новые фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ
Две боевые машины ВДВ разбились в ходе десантирования на военных учениях «Центр-2019» в Оренбургской области, фотографии поступили в распоряжение «Известий» в понедельник, 23 сентября.
Известия 23 сентября в 07:25
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Автоспорт
Два Шумахера выступят на гонках в Сочи
Во время российского этапа Гран-при России в Сочи, который пройдет с 27 по 29 сентября, в заездах примут участие сын и племянник гонщика Михаэля Шумахера.
Кубань 24 вчера в 11:17
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
В России могут запретить проведение лотереи грин-карт США в ответ на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН.
REGNUM 05:05
Космос
Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул 02:37
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
Взгляд.ру вчера в 21:09
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Общество
Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»
Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
Вести.Ru вчера в 20:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Единоборства
Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России
Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Общество
В Воронежской области в сельских школах открылись «Точки роста»
Узнать о профессии не только в теории, но и на практике ребятам помогут, так называемые, «Точки роста» – центры образования цифрового и гуманитарного профилей, что создаются на базе сельских школ.
TV Губерния вчера в 13:04
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08