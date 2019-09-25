Футбол
Газета.RuСлуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.
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Леонид Слуцкий: Набрал за сутки больше подписчиков в Instagram, чем «Витесс» за все время
Советский спортвчера в 12:04
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В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Космос
Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет
Вести 22 вчера в 22:00
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
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Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Здоровье
Ученые не рекомендуют пить таблетки от давления по утрам
Эксперт по хронотерапии Уорвикского университета Роберт Дэллман заявил, что биоритмы человека все время изменяются.
RuNews24.ru 03:29
Экономика
Медведев утвердил новый устав АО «Почта России»
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущественного комплекса ФГУП «Почта России», сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:55
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Кино
Состоялся релиз новой игры Мэддисона о Чернобыле
Вышла новая игра от студии Ильи Maddyson Давыдова MEHSOFT.
CyberSport.ru вчера в 15:24
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Анастасия Заворотнюк в своей жизни сталкивалась со многими испытаниями. Она не раз оказывалась в шаге от опасности, на грани жизни и смерти.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
Фигуристка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на соревнованиях в Братиславе (Мемориал Ондрея Непелы): по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Накануне.Ru 23 сентября в 04:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Спорт
Шубенков ответил на желание Ласицкене покинуть Россию
News.ru вчера в 09:09
Общество
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
Нева Спорт вчера в 17:15
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов
Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
ТАСС 03:44
Политика
Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент
По словам политолога, оппоненты Трампа поспешили с этим решением, вместо этого им стоило бы сосредоточиться на выборах.
RT на русском 03:00