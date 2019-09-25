Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.

Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

Спорт день за днем

Кино Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.

Политика Володин назвал «бедой Минфина» порядок выделения средств регионам Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать предложения о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Политика Песков объяснился за свои слова о полицейских в США Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».

Шоу-бизнес Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Политика В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Политика Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.

Культура Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.

Армия и оружие В США нашли способ сбить российскую ракету «Циркон» Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" российского производства может обнаруживаться на удалении приблизительно 308 км американским радаром AN/SPY-1, которые устанавливаются, в частности, на ракетные крейсеры Военно-морских сил США типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут.

Армия и оружие В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира» В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».

Здоровье Смертность от рака в России растет По сообщению президента Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерия Старинского, смертность от рака в нашей стране растет, и дело в позднем выявлении заболевания и нехватке врачей За первое полугодие 2019 года по причине онкологии ушли из жизни 204,5 человека на сто тысяч населения, в прошлом году показатель равнялся 199,6 на то же количество.

Киберспорт Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19 Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.

Политика Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Спорт Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.