Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.
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Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

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Леонид Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, что за день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем клуб за 4 года»

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Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, что за 1 день я набрал больше подписчиков, чем клуб за 4 года»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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