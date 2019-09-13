Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

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