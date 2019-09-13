Футбол
Спорт-ЭкспрессСлуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
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Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам»
Sport24.ruвчера в 08:14
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Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
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Опубликовано фото нестандартных свадебных колец Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Слово и Дело вчера в 07:27
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Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
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Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
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Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Группа «Альфа» СБУ понесла потери в ходе «засекреченной» операции в Одесской области
В материале одесского информационного ресурса «Думская» сообщается, что в ходе спецоперации подразделения Службы безопасности Украины понесло потери.
Военное обозрение 01:17
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В Таиланде потерявшийся пес четыре года ждал своих хозяев и дождался
МИР 24 вчера в 05:47
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Общество
Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
РИА Новости 03:25
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08
Общество
Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
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Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева.
Известия вчера в 17:33
Экономика
Производители просят повысить минимальную цену на водку
Союз производителей алкоголя выступил с предложением об увеличении минимальной розничной цены бутылки водки до 233 рублей за 0,5 л. Об этом рассказал руководитель организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме.
News.ru вчера в 11:49
Общество
Историк рассказал, как по фамилии узнать о происхождении своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать о своей родословной.
Газета.Ru 02:58
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 12 сентября в 07:01
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Экономика
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К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру 12 сентября в 15:29
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
РИА Новости вчера в 13:32
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
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Единоборства
Хантер после победы над Кузьминым вызывал на бой Поветкина
ProstoProSport 03:08