Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Спорт день за днем

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Космос Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.

Политика В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна Инцидент с иркутской чиновницей, оскорбившей пострадавших от паводка жителей Тулуна, остаётся в поле зрения Кремля.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.

Спорт Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Футбол Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура» Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".

Политика Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.

Политика Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Политика «Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.