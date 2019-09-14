Футбол
Спорт-ЭкспрессСлуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
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Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам»
Sport24.ruвчера в 08:14
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика
Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма
По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».
Красная весна вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
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Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
Инцидент с иркутской чиновницей, оскорбившей пострадавших от паводка жителей Тулуна, остаётся в поле зрения Кремля.
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Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Спорт
Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника
Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 14:01
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Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости 11 сентября в 04:18
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Единоборства
Девин Хейни досрочно победил Заура Абдуллаева
Allboxing.ru вчера в 23:57
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 12 сентября в 02:09
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Футбол
Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура»
Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".
Газета.Ru 12 сентября в 15:19
Политика
Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
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Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 04:48
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
РБК 03:01
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском 12 сентября в 11:53
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26