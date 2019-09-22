Футбол
ЧемпионатСлуцкий собакой загипнотизировал Березуцких
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
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Футбол
«Севилья» – «Реал» аналитики ожидают равную борьбу
«Севилья» в рамках пятого тура Примеры 22-го сентября примет на родном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» мадридский «Реал».
ODDS.ru вчера в 01:09
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Политика
Помпео отказался раскрывать содержание разговора Трампа и Зеленского
В пятницу, 20 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что во время телефонного разговора американский президент "примерно восемь раз" просил Зеленского оказать содействие расследованию, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном.
Pravda.Ru 10:48
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 19 сентября в 07:12
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Наука
Самый мощный в мире квантовый компьютер стал еще мощнее
SciencePop 19 сентября в 14:01
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Футбол
«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью
Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:40
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Происшествия
Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".
Московский Комсомолец вчера в 10:17
Происшествия
Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
RT на русском 11:40
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58