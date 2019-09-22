Футбол

ЧемпионатЧемпионатСлуцкий собакой загипнотизировал Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
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Собака Слуцкого загипнотизировала братьев Березуцких

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Собака Слуцкого загипнотизировала братьев Березуцких (видео)

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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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