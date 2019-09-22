Футбол
ЧемпионатСлуцкий собакой загипнотизировал Березуцких
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия
Трое жителей Омска госпитализированы после стрельбы у кафе
Трое жителей Омска госпитализированы с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестными возле местного кафе.
РБК 07:15
Кино
Сильвестр Сталлоне рассказал, кто мог исполнить роль Рэмбо
Американский актер Сильвестр Сталлоне назвал имена актеров, которые соперничали с ним за главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь", снятым в 1982 году режиссером Тедом Котчеффом.
Газета.Ru 08:05
Космос
Уфологи нашли в Антарктиде следы базы инопланетян
Специалисты в сфере уфологии заявляют, что сумели обнаружить в Антарктиде следы присутствия загадочной базы.
Дни24 вчера в 15:00
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Авто
Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
32CARS.ru вчера в 07:15
Здоровье
Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда» проходят в Иркутске
Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» проходят в Иркутске.
Телеинформ 19 сентября в 04:43
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб
В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РБК 08:14
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Футбол
Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Матч ТВ 06:48
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Общество
В Подмосковье выпал снег с градом
РИА Новости 07:29
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon вернулись на рынок РФ
Автоновости дня 20 сентября в 23:25
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Политика
Юрий Селиванов: Вранье, от которого уже зубы сводит
Советские войска вступили на польскую территорию уже после того, как основные силы польской армии были разбиты немцами и, по-настоящему, воевать красноармейцам было не с кем и незачем.
Новостной фронт 20 сентября в 07:38
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости вчера в 12:20
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Работа ученых опубликована в журнале Genome Research. Геном человека примерно на восемь процентов состоит из ДНК эндогенных ретровирусов.
РИА Новости 07:39
Автоспорт
Квят проведет еще сезон в «Торо Россо»
Газета.Ru вчера в 09:22