Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад. По мнению Слуцкого, для тренера это обычная ситуация, если ты проводишь много времени с футболистами, это может разрушить семью.

Слуцкий сообщил о разводе с женой

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