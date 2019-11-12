Футбол
Нева СпортСлуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад. По мнению Слуцкого, для тренера это обычная ситуация, если ты проводишь много времени с футболистами, это может разрушить семью.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
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В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
Видео с вырезанной сценой смогут посмотреть подписчики сервиса Disney+. Он начинает свою работу 12 ноября.
Телеканал 360° 05:22
Происшествия
Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием
Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.
РБК 09:27
Экономика
В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.
RT на русском 08:24
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Мой Брянск вчера в 04:33
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Политика
Москва решит эту проблему: Лавров пошутил о грядущих выборах в США
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в шутливой форме прокомментировал вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в 2020 году выборах в США.
Вести.Ru 09:10
Политика
В Испании достигнуто предварительное соглашение о формировании кабмина
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и левая коалиция Unidas Podemos достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.
RT на русском 08:55
Политика
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Нарушением прав граждан и проявлением цензуры стала бы реализация инициативы разрешать доступ в интернет только по паспорту.
Российская газета 04:46
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
News.ru 07:58
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер 06:11
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Будущее России. Национальные проекты 02:10
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:24
Экономика
В незалежной рады картошке от «колорадов»
Средняя цена колебалась в пределах от 8 до 11 гривен (32-44 цента США) за килограмм.
Военно-промышленный курьер 09:32
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29