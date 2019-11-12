Футбол
Нева СпортСлуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад. По мнению Слуцкого, для тренера это обычная ситуация, если ты проводишь много времени с футболистами, это может разрушить семью.
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