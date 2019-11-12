Футбол

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Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад. По мнению Слуцкого, для тренера это обычная ситуация, если ты проводишь много времени с футболистами, это может разрушить семью.
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Слуцкий рассказал о разводе с женой

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«Прошу прощения у родных». Слуцкий рассказал о разводе с женой

Sport24.ru07:11

Леонид Слуцкий: «Я развелся год назад. Сейчас футбол – это моя жена и семья»

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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