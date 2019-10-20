Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.

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Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

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