Футбол
Экономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Я понимал, если не уеду сейчас, то не уеду никогда». Слуцкий — почему ушел из ЦСКА в 2016 году
Sportbox.RUвчера в 13:22
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Футбол
«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2). Для Милана этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.
Советский спорт вчера в 16:40
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 19 октября в 23:00
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек
Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
ТАСС вчера в 22:19
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
РЕН ТВ вчера в 20:00
Политика
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 07:36
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Исхаков показал подросшую дочь от Полины Гагариной
Во второй раз певица вышла замуж спустя четыре года после развода. А в апреле 2017-го у Полины и Дмитрия родилась общая дочь - Мия.
Телепрограмма вчера в 06:14
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 19 октября в 09:09
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 22:00
Политика
Путин напомнил об интересах России в помощи третьим странам
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Москва вкладывает средства в борьбу с бедностью, опасными болезнями и другими рисками в третьих странах, хотя социальные проблемы на её территории ещё до конца не решены: по словам российского лидера, это полностью соответствует национальным интересам России.
Life.ru вчера в 18:20
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус 19 октября в 09:14
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55