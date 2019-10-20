Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
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Слуцкий об уходе из ЦСКА: был счастлив принять это решение

Газета.Ruвчера в 20:25

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Sport.ruвчера в 15:59

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Sportbox.RUвчера в 13:22

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Sport24.ruвчера в 13:27

Леонид Слуцкий: «Всегда сложно работать без единомышленников»

Спорт-Экспрессвчера в 13:08

Слуцкий рассказал о свой зарплате в «Витессе»

RT на русскомвчера в 13:37

«Устраивали мини-спектакли для Головина на тренировках». Слуцкий — о ЦСКА, «Витессе», зарплате и соцсетях

Матч ТВвчера в 14:06
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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