Футбол
Экономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
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В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
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Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
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Джулиан Сеймур Швингер Родился 12 февраля 1918 года, Нью-Йорк, США Умер 16 июля 1994 года, Лос-Анджелес, США Нобелевская премия по физике 1965 года (совместно с Синъитиро Томонагой и Ричардом Фейнманом).
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Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
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Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
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Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
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Общество
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Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
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В сети появился бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
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Общество
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В центре Барселоны началась "сидячая" акция протеста. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
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Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Футбол
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Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
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В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865
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Армия и оружие
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По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности возобновления военной операции в Сирии
Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии если обещанный Вашингтоном отвод курдских отрядов не будет выполнен, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.