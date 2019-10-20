Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
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«Устраивали мини-спектакли для Головина на тренировках». Слуцкий — о ЦСКА, «Витессе», зарплате и соцсетях

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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