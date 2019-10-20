Футбол
Экономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
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Общество
В Минтруде РФ рассказали об уровне безработицы в 2020 году
Ситуация на рынке труда находится в стабильном положении — показатели безработицы в 2020 году сохранятся на текущем уровне, заявили в Минтруде.
Парламентская газета 03:48
Происшествия
В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина
В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.
РЕН ТВ 04:26
Происшествия
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
РИА Новости 02:38
Общество
Бизнесмен Фридман прибыл в суд по делу о банкротстве испанской Zed WorldWide
Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в понедельник в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide.
ТАСС 04:16
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Политика
ЕС может предоставить Британии отсрочку по Brexit
Накануне на первом за 40 лет субботнем заседании Палата общин попросила премьера Бориса Джонсона отправить запрос в Евросоюз об отсрочке по Brexit до 31 января 2020 года, сообщал ранее News.ru.
News.ru вчера в 16:44
Футбол
«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
Свободная Пресса вчера в 06:37
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Яну Поплавскую хотел изнасиловать маньяк в поезде
Телепрограмма вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Футбол
Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Sport24.ru вчера в 17:25
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru 19 октября в 05:21
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Армия и оружие
НАТО создаст методику учений с учетом российских боевых возможностей
В НАТО заявили, что возможности РФ в области ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) на случай проведения военных действий со странами, которые входят в НАТО, станут для них сложным для преодоления препятствием в процессе проведения военных операций НАТО.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
RT на русском 03:59
Здоровье
В конце октября нас ждёт серия мощных магнитных бурь
Эксперты-метеорологи прогнозируют серию магнитных бурь, из-за которых у метеочувствительных людей возможно ухудшение здоровья.
Smolnarod.ru вчера в 18:04
Экономика
В России закроются магазины американского бренда Under Armour
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Ведомости вчера в 17:59
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.
СоцИнформБюро 02:50
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05