Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняСлуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА. Он уточнил, что его зарплата в Голландии в пять раз уступает окладу в ЦСКА.
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Слуцкий: «Моя зарплата в „Витессе“ в 5 раз меньше, чем в ЦСКА»

Sport24.ruвчера в 13:27

Слуцкий признался, что зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже на аренду жилья

Sport.ruвчера в 15:59

Слуцкий рассказал о свой зарплате в «Витессе»

RT на русскомвчера в 13:37

Слуцкий: зарпалаты Березуцких не хватает даже на оплату жилья

Газета.Ruвчера в 23:34

Леонид Слуцкий: «Всегда сложно работать без единомышленников»

Спорт-Экспрессвчера в 13:08

Леонид Слуцкий: «Зарплаты Березуцких не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

Sportbox.RUвчера в 13:14

«Устраивали мини-спектакли для Головина на тренировках». Слуцкий — о ЦСКА, «Витессе», зарплате и соцсетях

Матч ТВвчера в 14:06
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Общество

В Минтруде РФ рассказали об уровне безработицы в 2020 году

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В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина

В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.
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Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
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Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в понедельник в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide.
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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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«Крылья Советов» победили «Оренбург»

В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
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Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия

Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
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Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
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Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
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Шоу-бизнес

Яну Поплавскую хотел изнасиловать маньяк в поезде

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Шоу-бизнес

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Футбол

Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть

Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Sport24.ru вчера в 17:25
Игры

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Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
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Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США

Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Армия и оружие

НАТО создаст методику учений с учетом российских боевых возможностей

В НАТО заявили, что возможности РФ в области ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) на случай проведения военных действий со странами, которые входят в НАТО, станут для них сложным для преодоления препятствием в процессе проведения военных операций НАТО.
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В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
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В конце октября нас ждёт серия мощных магнитных бурь

Эксперты-метеорологи прогнозируют серию магнитных бурь, из-за которых у метеочувствительных людей возможно ухудшение здоровья.
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Экономика

В России закроются магазины американского бренда Under Armour

О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
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Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Общество

ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
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Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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