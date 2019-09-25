Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии. Российский специалист с весны 2018 года работает в голландском клубе.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.

Футбол «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Политика Конгресс США инициирует импичмент Трампа Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter.

Путешествия Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Общество «Ашан» закрывает магазин в Новокузнецке Компания «Ашан ритейл Россия» объявила о планах закрыть гипермаркет в Новокузнецке.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Общество МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.

Политика Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Футбол «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.

Кино В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2» Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Политика Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17 Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Политика Названы губернаторы с наибольшим числом ботов в соцсети Средний процент ботов в аудитории аккаунтов губернаторов составляет 30,4%.

Игры Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.

Армия и оружие Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».

Общество Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Политика Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным Все 11 судей Верховного суда сочли, что глава кабмина Борис Джонсон нарушил закон, посоветовав королеве приостановить работу парламента.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».