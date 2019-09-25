Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСлуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии. Российский специалист с весны 2018 года работает в голландском клубе.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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