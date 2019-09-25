Футбол
Спорт-ЭкспрессСлуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии. Российский специалист с весны 2018 года работает в голландском клубе.
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Слуцкий: «В Голландии футбол – вечеринка, в России – война. Ты либо победил, либо умер»
Бомбардир.рувчера в 18:56
Слуцкий: «В Голландии меня больше всего удивило наличие шести искусственных газонов!»
Sport24.ruвчера в 14:22
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