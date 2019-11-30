Футбол
REGNUMСлуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате. Об этом 29 ноября он сообщил в интервью Fox Sports.
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Футбол
Головин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Транспорт
Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой
При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
Фигурное катание
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Наука
Робот-лаборант провел за год 100 000 экспериментов
Армия и оружие
В Сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Фигурное катание
Медведева: я уже устала отвечать на вопросы о четверных прыжках
Двухкратная серебряная олимпийская призерка по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об однотипных вопросах от журналистов после соревнований.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Происшествия
Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке
Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Армия и оружие
США развернули подготовку к «сетецентрическим войнам»
В специальном докладе, озвученном в рамках Defense One Outlook, прозвучало мнение, что Пентагон должен понимать, какой будет война в 2030 или даже 2045 году.
Происшествия
Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии
Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Общество
Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Эшли Грэм снялась обнаженной, показав целлюлит и прочие несовершенства тела
Эшли не прибегнула к помощи фотошопа и фильтров Инстаграма, а поделилась честным снимком, на котором позировала без косметики, с растяжками и целлюлитом на бедрах.
Политика
Эксперт оценил слова украинского министра о прямых поставках газа
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Хоккей
«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым
Вратарь Эмиль Гарипов покинул «Ак Барс» и стал неограниченно свободным агентом.