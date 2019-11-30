Футбол
REGNUMСлуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате. Об этом 29 ноября он сообщил в интервью Fox Sports.
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Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Происшествия
Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае
В результате погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Авто
Начато производство новой Skoda Octavia
В Чехии начато серийное производство лифтбеков и универсалов Skoda Octavia нового, 4-го по счёту, поколения.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Культура
Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера
В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Футбол
В субботу сборная России узнает третьего соперника на Евро-2020
В Бухаресте пройдёт жеребьёвка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, в ходе которой сборная России узнают последнего соперника по группе, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Происшествия
В Гааге неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих
Напомним, что ранее днем у Лондонского моста в британской столице несколько человек были ранены в результате нападения мужчины с ножом.
Политика
Apple прокомментировала скандал с российским Крымом
Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис «Погода» указал Крым как российскую территорию.
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией
Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Армия и оружие
Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.
Футбол
«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой
С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Экономика
Производство черной икры в России выросло более чем на 20%
В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.