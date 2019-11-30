Футбол

REGNUMREGNUMСлуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате. Об этом 29 ноября он сообщил в интервью Fox Sports.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Иногда футбол — это тоже боль». Слуцкий — об уходе из «Витесса»

Спорт-Экспресс17:15

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса». Мнение

Чемпионат17:16

В «Витессе» отреагировали на прошение Слуцкого об отставке

Sport.ru17:30

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Metaratings17:06

«Не могу думать только о себе». Слуцкий проиграл с «Витессом» пятый матч подряд и подал в отставку

Sport24.ru17:21

Слуцкий ушел из «Витесса». Его близкий друг Федоров и главный критик Ламмерс рассказывают, что происходило в клубе последний месяц

Матч ТВ17:40

Слуцкий попрощался с Голландией в интервью после матча 😔 «Витесс» выигрывал 2:0, но затем пропустил три

Sports.ru17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета 22:11
Политика

Президент Чехии назвал власовцев предателями родины

Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
ТК Звезда вчера в 20:21
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Политическая Экспертиза 21:37
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 17:12
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости 21:33
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском 17:28
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

Разрешение Дании на прокладку «Северного потока-2» обжаловали

Выданное властями Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в особой экономической зоне страны было обжаловано.
Наша версия 08:25
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Матч ТВ 22:28
Здоровье

Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции

Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
ФедералПресс 27 ноября в 22:57
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит 09:06
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 22:16
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ 05:15
Армия и оружие

Анкара испытала российские С-400 на американских F-16

Новостной фронт 27 ноября в 11:32
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
МР7.ру 08:39
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ранил несколько человек на улицах Гааги, сообщает 29 ноября полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:02
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 20:15
Политика

На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
Sputnik Таджикистан вчера в 01:30
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 09:03
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Шоу-бизнес

Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте

Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
Слово и Дело 00:37
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Футбол

Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет

Bookmaker-ratings.ru 14:59
Политика

Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
РИА Новости 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное