Футбол
REGNUMСлуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате. Об этом 29 ноября он сообщил в интервью Fox Sports.
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Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
Разрешение Дании на прокладку «Северного потока-2» обжаловали
Выданное властями Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в особой экономической зоне страны было обжаловано.
Футбол
Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ
На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Здоровье
Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции
Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Футбол
«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ранил несколько человек на улицах Гааги, сообщает 29 ноября полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Политика
На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям
На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте
Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Футбол
Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет
Политика
Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму
Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.