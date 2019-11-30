Футбол
Национальная служба новостейСлуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
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Происшествия
Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании
По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Авто
Российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
В первом квартале 2020 года начнется производство российских трехдверных электрокаров Zetta.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержана
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Экономика
ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году
В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал
Матч Россия - Италия состоится завтра, 30 ноября, в 22:15 по Мск.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Здоровье
Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки
Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.