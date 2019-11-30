Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСлуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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