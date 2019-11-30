Футбол
Нева СпортСлуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. По словам Слуцкого, на этом его время в «Витессе» подошло к концу, он заканчивает работу в клубе.
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Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Происшествия
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Технологии
На старом фотоаппарате запустили игру DOOM
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Политика
Секретарь СНБО Данилов занимает чисто номинальное положение - Погребинский
Михаил Погребинский добавил, что Алексей Данилов никакой серьезной роли в политике не играет и занимает чисто номинальное положение.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Общество
Москвичам пообещали оттепель в середине недели
Оттепели в декабре - не редкое явление, отметила синоптик.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу шоу «Голос»
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.