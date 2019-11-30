Футбол

Нева СпортНева СпортСлуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. По словам Слуцкого, на этом его время в «Витессе» подошло к концу, он заканчивает работу в клубе.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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