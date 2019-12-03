Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUСлуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»

Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
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Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России, а также английского клуба «Халл Сити» и нидерландского клуба «Витесс». Кандидат педагогических наук.
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