Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.

Происшествия СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Общество Голубев впервые прокомментировал арест Татьяны Быковской Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Политика США вновь отказали в выдаче виз российской делегации Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.