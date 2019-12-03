Футбол
ГЛАС.RUСлуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»
Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»
Спорт-Экспрессвчера в 10:52
«Проблема „Витесса“ не в Слуцком, а в Валерии Ойфе» - голландцы о российском руководстве арнемского клуба
ИноПроСпорт02 декабря в 14:44
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