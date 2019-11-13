Футбол
RT на русскомСлуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Леонид Слуцкий: «Для русских людей жизнь — это борьба. Спорт — это война»
Спорт-Экспресс11 ноября в 13:30
Слуцкий — об СССР: мы думали, что живём в лучшей стране в мире, из-за пропаганды
Чемпионатвчера в 16:24
Леонид Слуцкий: В СССР мы были счастливы, но там была мощнейшая пропаганда
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:26
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Интернет
Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис
В 2018 году Facebook уже пыталась запустить в США конкурента TikTok — приложение Lasso, в котором пользователи могут записывать танцы и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами.
РБК вчера в 12:28
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Evo-rus.com вчера в 13:32
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК вчера в 13:07
Общество
Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны
Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:43
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика
Россия приветствует решение Мексики предоставить убежище Моралесу
Решение властей Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу Москва восприняла с большим уважением.
REGNUM 02:36
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Армия и оружие
Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами
Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34.
Известия вчера в 17:28
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru вчера в 16:30
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
RT на русском 11 ноября в 22:51
Культура
«Репрессировать можно за любую песню, не только за «Катюшу»
7 ноября девушка приняла участие в праздновании годовщины этого исторического события, где торжественно исполнила песню «Катюша», а назавтра узнала, что уволена.
Daily Storm вчера в 10:29
Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe 11 ноября в 12:17
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33