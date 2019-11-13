Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Интернет Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис В 2018 году Facebook уже пыталась запустить в США конкурента TikTok — приложение Lasso, в котором пользователи могут записывать танцы и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Здоровье Названа смертельная опасность популярного лекарства Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.

Политика Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.

Общество Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика Россия приветствует решение Мексики предоставить убежище Моралесу Решение властей Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу Москва восприняла с большим уважением.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Энергетика МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7% Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

Общество Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).

Общество ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

Общество «Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.

Армия и оружие Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Авто Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.

Культура «Репрессировать можно за любую песню, не только за «Катюшу» 7 ноября девушка приняла участие в праздновании годовщины этого исторического события, где торжественно исполнила песню «Катюша», а назавтра узнала, что уволена.

Авто АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.

Здоровье Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.