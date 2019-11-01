Футбол
RT на русскомСлуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
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Леонид Слуцкий: «Для русских людей жизнь — это борьба. Спорт — это война»
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:53, Ашберн
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
МедиаПоток вчера в 01:42
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Общество
В Венеции затопило площадь Святого Марка и одноименный собор
Как отмечает итальянская газета "Стампа", знаменитый собор храм оказался в воде всего в шестой раз за более чем тысячелетнюю его историю.
Радио Маяк 14:57
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику
Газета.Ru 12:51
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны
8 ноября фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Известия 06:30
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
Военная полиция РФ продолжает патрулирование двух сирийских провинций
Девятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса – Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасеке, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 19:00
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Общество
Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение
Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.
РЕН ТВ 11:12
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском
СММ ОБСЕ сообщила о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.
Суть событий 10:29
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Финансы
Курс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.
ТАСС 02:05
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
3DNews вчера в 10:15
Гаджеты
Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости
Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Профиль 10:23
Футбол
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Soccer.ru 13:39
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
RT на русском 06:27
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
В Кремле ответили на предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет RT.
Национальная служба новостей 04:56