Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
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Леонид Слуцкий: «Для русских людей жизнь — это борьба. Спорт — это война»

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Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

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Леонид Слуцкий: В СССР мы были счастливы, но там была мощнейшая пропаганда

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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