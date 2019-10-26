Футбол
Газета.RuСлуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Арнема. Как заявил 47-летний отечественный специалист, заменить Базара будет непросто.
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Патрушев назвал виновников прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае, приведший к человеческим жертвам, стал следствием безответственности должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выразил уверенность секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 25 октября.
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Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
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Хоккейный клуб "Вашингтон", благодаря дублю Евгения Кузнецова, совершил камбэк, выиграв матч у "Ванкувера", уступая со счетом 1:5.
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
Общество
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
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