Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Арнема. Как заявил 47-летний отечественный специалист, заменить Базара будет непросто.

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