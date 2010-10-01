Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.

Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке

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