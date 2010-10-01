Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал фотографию, где он изображен в образе клоуна Пеннивайза из фильма «Оно».

Слуцкий выложил свое фото в образе клоуна Пеннивайза из «Оно»

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