Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСлуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что не стоит доигрывать текущий сезон чемпионата России, который был прерван из-за коронавируса.
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Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

Metaratings03:55

Леонид Слуцкий против возобновления сезона в РПЛ

ГЛАС.RU04:20

Леонид Слуцкий: «Моя позиция о доигровке чемпионата не совпадает с позицией руководства „Рубина“»

Спорт БИЗНЕС Online04:08

Леонид Слуцкий не согласился с руководством «Рубина» и выступил против возобновления чемпионата

Bookmaker-ratings.ru04:06

«Спасая этот сезон, мы можем потерять следующий». Слуцкий выступил против доигровки РПЛ

Чемпионат04:39

«Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий». Слуцкий против возобновления РПЛ

Sport24.ru03:34

Слуцкий объяснил, почему невозможно доиграть текущий сезон

Евро-футбол.ру03:50
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
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Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 12 мая в 08:01
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Здоровье

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Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
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Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
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Экономика

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM вчера в 07:53
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Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Общество

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Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество

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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
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Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Наука

Опубликовано обзорное исследование по эпидемиологии, диагностике и терапии Covid-19

Авторы работы подчеркивают, что ключевую роль в патогенезе тяжелых форм Covid-19 играет так называемый цитокиновый шторм.
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Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
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Интернет

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Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.
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Общество

Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru 12 мая в 03:16
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Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
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Общество

Во Владимирской области выявили 45 новых случаев коронавируса

14 мая во Владимирской области лабораторно подтвердили ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
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Леонид Слуцкий
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Российский футбольный тренер, главный тренер ФК «Рубин». Заслуженный тренер России. Кандидат педагогических наук. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С. П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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