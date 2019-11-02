Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
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Слуцкий: не сомневаюсь в Хонде, «Витесс» может подписать с ним контракт

Чемпионат04:43

Слуцкий: «У меня нет сомнений по Хонде. „Витесс“ может подписать его»

Sport24.ru04:26

Слуцкий рассказал о возможном контракте Хонды с «Витессом»

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Слуцкий заявил, что готов подписать экс-полузащитника ЦСКА в «Витесс»

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«Витесс» может подписать экс-хавбека ЦСКА Хонду

Metaratings04:59

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

RT на русском04:56
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Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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