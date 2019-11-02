Футбол
RT на русскомСлуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Авто
В России две модели Volkswagen стали дешевле
В рамках мониторинга цен на новые автомобили специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали снижение стоимости двух моделей немецкого концерна, которые представлены на российском рынке.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Здоровье
Диетологи назвали самые опасные виды мяса
Самую большую опасность представляет баранина и утиное мясо. Они плохо осваиваются организмом.
Здоровье
В России могут начать бесплатно раздавать лекарства по рецепту
Эксперты считают, что государству гораздо выгоднее раздавать людям лекарства бесплатно, чем потом оплачивать их содержание в больницах.
Единоборства
В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Авто
Назвали самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов
Самым популярным автомобилем среди корпоративных покупателей стал седан Volkswagen Polo, нашедший с января по сентябрь 11,6 тыс. покупателей – на 67% больше, чем годом ранее.
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Музыка
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»
Шоу-бизнес
Седокова назвала женатого любовника подарком небес
1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Футбол
Футболист ЦСКА Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом»
Политика
Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.