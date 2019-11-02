Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

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