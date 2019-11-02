Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда может перейти в «Витесс» Слуцкого

Чемпионат08:00

Слуцкий: «У меня нет сомнений по Хонде. „Витесс“ может подписать его»

Sport24.ru04:26

Слуцкий рассказал о возможном контракте Хонды с «Витессом»

Спорт-Экспресс05:21

Слуцкий заявил, что готов подписать экс-полузащитника ЦСКА в «Витесс»

Матч ТВ05:51

Слуцкий заявил, что готов подписать экс-полузащитника ЦСКА в «Витесс»

Sportbox.RU05:51

«Витесс» может подписать экс-хавбека ЦСКА Хонду

Metaratings04:59

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

RT на русском04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

В Дагестане силовики разогнали акцию против строительства водопровода

Эхо Москвы 06:00
Происшествия

Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза

Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Футбол

Семин: «Замечательно судил судья. 14 нарушений, 8 желтых карточек»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1).
Sport24.ru 09:17
Армия и оружие

В Сирии при взрыве на городском рынке погибли 10 человек

ТАСС 09:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Политика

МИД призвал жестче реагировать на давление Киева на СМИ

МИД РФ призывает профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации (НПО) жестче реагировать на все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов, говорится в сообщении МИД РФ по поводу Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, отмечаемого 2 ноября.
РИА Новости 08:43
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Футбол

«Динамо» в меньшинстве вырвало ничью в матче с «Ахматом»

Газета.Ru 08:58
Автоспорт

Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США

Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину

Известия 10:28
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Происшествия

В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной

РБК 07:50
Армия и оружие

ЛНР и Украина завершили разведение сил у Золотого

Новостной фронт вчера в 11:08
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Футбол

«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 10:26
Гаджеты

Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор

The GEEK вчера в 18:45
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Происшествия

В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное