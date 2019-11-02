Футбол
RT на русскомСлуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Автоспорт
Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48
Музыка
Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»
Народные новости 06:39
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Общество
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре
На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Российская газета 07:15
Общество
Количество хостелов в Москве увеличилось после их запрета в жилых домах
В Москве в настоящее время 804 хостела против 755 в октябре. Непосредственно в жилых домах сейчас открыт 261 хостел, отмечается в отчёте.
Говорит Москва 05:28
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика
Против Кличко возбудили дело о злоупотреблении властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Daily Storm вчера в 15:21
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Известия вчера в 11:15
Армия и оружие
«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
Только сами США имеют ресурсы подобного рода, считает эксперт.
Военное обозрение 03:20
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Футбол
В Италии Ибрагимовичу предложили 8 млн евро за 18 месяцев
Президент итальянского клуба Джоуи Сапуто уже дал согласие на трансфер 38-летнего шведа и готов удовлетворить его финансовые запросы, предложив 18-месячный контракт, за который Ибрагимович заработает около 8 миллионов евро.
ProstoProSport 06:28
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Гаджеты
Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов
Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.
Ferra 04:37
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Футбол
Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
Sportbox.RU 06:12