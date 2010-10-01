Общество

CyberSport.ruCyberSport.ruCapcom анонсировала Resident Evil 8

В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
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Capcom показала трейлер к игре Resident Evil 8: Village

Дни2400:36

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUMвчера в 17:50

Видео: мрачная деревня, оборотни и суровый Крис Редфилд в анонсе Resident Evil Village

3DNewsвчера в 18:14

Resident Evil 8 анонс состоялся

Megaobzor.comвчера в 18:06

Capcom представила скриншоты и первые подробности Resident Evil Village

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Во время презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия Resident Evil

Чемпионатвчера в 17:44

Представили Resident Evil: Village

Cyber.sports.ruвчера в 17:00
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

REGNUM вчера в 09:49
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Политика

Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
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Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Киберспорт

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

CyberSport.ru вчера в 16:58
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Общество

Вторая волна коронавируса вывела эпидемию в США на новый уровень

Как отмечает агентство «Bloomberg», в экспертном сообществе всерьез опасаются того, что Соединенные Штаты оказались на пороге второй волны коронавируса, едва страна стала снимать ограничения после первой.
Новостной фронт вчера в 01:37
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
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Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
1,5K
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Политика

В США хотят потратить на оборонный бюджет 740 миллиардов долларов

Комитет сенат США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Русская Планета 00:06
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Кино

Международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет 25–30 июня в онлайн-формате, пишет Colta.
Афиша Daily 10 июня в 14:37
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Здоровье

Медиков в Приморье протестируют на иммунитет к коронавирусу

На антитела протестируют не только медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, но также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.
ТАСС 00:16
Происшествия

Где выявлен коронавирус в Самарской области на 10 июня

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области составил 113 человек, сообщает оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com 10 июня в 05:34
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Здоровье

Точной нормы потребления воды не существует

Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru вчера в 19:27
Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
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Здоровье

От коронавируса умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула

Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У него был диагностирован коронавирус.
Сиб.фм 00:12
Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
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Наука

«Механизм» шестиугольного урагана на Сатурне показала модель

По словам ученых, самоорганизующаяся турбулентность, имеющая вид гигантских вихрей, ограничивает восточное течение и приводит к появлению шестиугольных форм.
ToDay News Ufa 10 июня в 04:04
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Происшествия

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Серия компьютерных игр и медиафраншиза компании Capcom. Основным жанром игр серии значится survival horror, но при этом как различные ответвления, так и некоторые основные игры могут принадлежать к другим жанрам, таким как шутер от третьего лица и рельсовый шутер. Первая игра была создана под руководством главного продюсера Токуро Фудзивара и геймдизайнера Синдзи Миками, который при создании опирался на такие произведения, как фильмы серии «Живые мертвецы» Джорджа Ромеро, а также игры Alone in the Dark и Sweet Home. Франшиза насчитывает 8 основных оригинальных игр, 3 ремейка, несколько десятков спин-оффов в различных подсериях, 6 кинофильмов, 4 анимационных фильма и прочую медиапродукцию...
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Японская компания
Японская корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей компьютерных видеоигр, со штаб-квартирой в городе Осака. Корпорация была основана в 1979 году под названием Japan Capsule Computers, как компания по производству и дистрибуции электронных игровых машин. Настоящее название это аббревиатура от Capsule и Computers. На приставки 3-4 поколения компания создавала игры по мотивам мультфильмов Walt Disney.
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