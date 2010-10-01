Общество
CyberSport.ruCapcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
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Во время презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия Resident Evil
Чемпионатвчера в 17:44
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Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
REGNUM вчера в 09:49
Политика
Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР
Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru вчера в 16:58
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Общество
Вторая волна коронавируса вывела эпидемию в США на новый уровень
Как отмечает агентство «Bloomberg», в экспертном сообществе всерьез опасаются того, что Соединенные Штаты оказались на пороге второй волны коронавируса, едва страна стала снимать ограничения после первой.
Новостной фронт вчера в 01:37
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
В США хотят потратить на оборонный бюджет 740 миллиардов долларов
Комитет сенат США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Русская Планета 00:06
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Кино
Международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет 25–30 июня в онлайн-формате, пишет Colta.
Афиша Daily 10 июня в 14:37
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Здоровье
Медиков в Приморье протестируют на иммунитет к коронавирусу
На антитела протестируют не только медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, но также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.
ТАСС 00:16
Происшествия
Где выявлен коронавирус в Самарской области на 10 июня
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области составил 113 человек, сообщает оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com 10 июня в 05:34
Здоровье
Точной нормы потребления воды не существует
Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru вчера в 19:27
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
Здоровье
От коронавируса умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула
Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман. У него был диагностирован коронавирус.
Сиб.фм 00:12
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
Наука
«Механизм» шестиугольного урагана на Сатурне показала модель
По словам ученых, самоорганизующаяся турбулентность, имеющая вид гигантских вихрей, ограничивает восточное течение и приводит к появлению шестиугольных форм.
ToDay News Ufa 10 июня в 04:04
Происшествия
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу
В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17