с чего всё началось

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Политика Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани "Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

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Технологии Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.

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Музыка Группировка «Ленинград» выступит на крупнейшем фестивале Coachella Один из самых крупнейших фестивалей Coachella опубликовал лайнап 2020 года. В список также попала российская группировка «Ленинград».

Армия и оружие Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.