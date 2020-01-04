Политика

Российская газетаРоссийская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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РИА Новости03:33

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Телеканал 360°04:02

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Царьград03:41

Сайт призывной службы США рухнул из-за слухов о третьей мировой войне

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