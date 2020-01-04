Политика
Российская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
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Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
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Технологии 2020 года, которые ждет каждый россиянин
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