Политика

Российская газетаРоссийская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в твиттере
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Сайт американской призывной службы обрушился после убийства Сулеймани

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В США из-за слухов о Третьей мировой войне обрушили сайт призывной системы

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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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