с чего всё началось

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Политика Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Общество Правительство России представило план законопроектов на 2020 год «План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

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Технологии Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.

Здоровье Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.