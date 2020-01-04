Политика
Российская газетаСлухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны. "Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
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