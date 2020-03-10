с чего всё началось

В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

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