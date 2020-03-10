Общество
Газета.RuСлушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах
В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.РИА Новости13:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
Слабый рубль вывел из себя Трампа
10 марта к 11:09 курс доллара поднялся до 72 рублей, евро — до 82 рублей.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Политика
Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина
Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник, вооруженные силы Турции отвели на свою территорию часть тяжелого вооружения из сирийского Идлиба.
Футбол
Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Экономика
Евгений Мамаев о льготах крупному бизнесу: последний рубеж пал
Экономист Евгений Мамаев прокомментировал это событие.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Происшествия
Из-за непогоды на Сахалине закрыты дороги
Игры
В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Экономика
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».