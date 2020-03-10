с чего всё началось

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Футбол УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Футбол Иличич стал первым в истории автором покера на выезде в плей-офф ЛЧ Ранее в выездом матче ЛЧ лучшим результатом был хет-трик, и его оформляли только пять футболистов: легендарный бразилец Роналдо, итальянец Филиппе Индзаги, хорват Ивица Олич, выступавший за «Баварию», а также Садио Мане и Пьер-Эмерике Обамеянг.

Здоровье РАН оценила опасность коронавируса для беременных Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.

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Общество Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.

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Экономика Фондовые торги в США закрылись падением индексов Сегодня утром цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК + не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.