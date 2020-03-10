Общество
ТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
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АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.РИА Новости13:11
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Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Футбол
Иличич стал первым в истории автором покера на выезде в плей-офф ЛЧ
Ранее в выездом матче ЛЧ лучшим результатом был хет-трик, и его оформляли только пять футболистов: легендарный бразилец Роналдо, итальянец Филиппе Индзаги, хорват Ивица Олич, выступавший за «Баварию», а также Садио Мане и Пьер-Эмерике Обамеянг.
Спорт
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Кино
Сериал «Затерянные в космосе» от Netflix продлен на третий сезон
Потоковый сервис Netflix дал приключенческой фантастике «Затерянные в космосе» «зеленую» отмашку на третий сезон, который станет для сериала финальным.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Политика
Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе по телефону
Телефонный разговор между министром обороны России Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акар состоялся 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Хавбеку «Зенита» посоветовали нанять психолога, чтобы «снять порчу»
По словам спортивного комментатора, хавбеку сборной России стоит обратиться к специалисту, чтобы решить психологические проблемы.
Здоровье
РАН оценила опасность коронавируса для беременных
Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Циклон оставил без света около 2 тыс. жителей Сахалина
Без электроснабжения остаются бытовые потребители в шести населенных пунктах (около 2 тыс. человек).
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Общество
Карантин распространили на всю Италию
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Игры
В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
Сегодня утром цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК + не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.