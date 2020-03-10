Общество

ТАССТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
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с чего всё началось

Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.
РИА Новости13:11

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В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

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Слушания по делу сбитого в Донбассе МН17 отложили

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Суд в Гааге отложил слушания по делу MH17

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Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского «Боинга» до 23 марта

Интерфакс12:21

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

Газета.Ru12:20

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

РИА Новости12:00

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

ТАСС14:15
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
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Сериал «Затерянные в космосе» от Netflix продлен на третий сезон

Потоковый сервис Netflix дал приключенческой фантастике «Затерянные в космосе» «зеленую» отмашку на третий сезон, который станет для сериала финальным.
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Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Политика

Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

Телефонный разговор между министром обороны России Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акар состоялся 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Хавбеку «Зенита» посоветовали нанять психолога, чтобы «снять порчу»

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Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
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Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
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Карантин распространили на всю Италию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Сегодня утром цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК + не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

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