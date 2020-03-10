Общество

ТАССТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.
РИА Новости13:11

Подробнее о событии

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

РБК15:12

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

Газета.Ru12:20

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

ТАСС14:15

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского «Боинга» до 23 марта

Интерфакс12:21

Слушания по делу сбитого в Донбассе МН17 отложили

Lenta.ru14:36

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

РИА Новости12:00

Суд в Гааге отложил слушания по делу MH17

Московский Комсомолец11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Пятый канал 01:45
Общество

Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes

Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
F1news.ru 09:41
Политика

Госдума одобрила во втором чтении проект о поправке к Конституции

Госдума одобрила во втором чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Rambler News Service 09:18
Общество

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Вести.Ru 13:50
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Политика

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газета 15:21
Спорт

Из-за коронавируса отменен сезон в Германии. Чемпиона не будет

Досрочно завершен чемпионат Германии из-за вспышки коронавируса.
Sports.ru 13:45
Баскетбол

Шакил О’Нил назвал пятёрку, которую невозможно было бы победить

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный Шакил О'Нил назвал свою версию пятёрки, которую невозможно было бы победить.
Чемпионат 15:57
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Политика

Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
РБК 16:34
Хоккей

Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ

Столица С 04:05
Шоу-бизнес

Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына

Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
Super.ru 10:23
Общество

У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне

В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Росбалт 15:29
Общество

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Gorod48 03:26
Авто

В Сети появились новые изображения пикапа Fiat Strada

В компании Fiat поделились свежими фотографиями обновленной модификации пикапа Fiat Strada.
Faktom 14:36
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Наука

Ученые вырастили микромодель тела человека из органоидов

Каждый органоид изначально представляет собой крошечный образец тканевых и стволовых клеток, из которого ученые формируют подобие органа.
Популярная механика 15:18
Энергетика

«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Век 03:38
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 16:23
Биатлон

Этап Кубка мира в Осло может быть отменен из-за коронавируса

IBU и организаторы связываются с властями, чтобы понять последствия и детали этого решения, в частности, состоится ли этап Кубка мира в Осло на следующей неделе, — говорится в заявлении.
Спорт-Экспресс 15:49
Футбол

Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
РБК вчера в 13:40
Происшествия

На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
РИА Новости 09:38
Армия и оружие

Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих

Discover24 14:36
Происшествия

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
RT на русском 16:37
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv 06:48
Киберспорт

Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone

ЭндлессГеймОвер 14:10
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль 05:45
Энергетика

Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
ТАСС 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное