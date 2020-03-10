Общество
ТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
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АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.РИА Новости13:11
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Общество
Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении проект о поправке к Конституции
Госдума одобрила во втором чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Спорт
Из-за коронавируса отменен сезон в Германии. Чемпиона не будет
Досрочно завершен чемпионат Германии из-за вспышки коронавируса.
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Шакил О’Нил назвал пятёрку, которую невозможно было бы победить
Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный Шакил О'Нил назвал свою версию пятёрки, которую невозможно было бы победить.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Шоу-бизнес
Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
Общество
У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Авто
В Сети появились новые изображения пикапа Fiat Strada
В компании Fiat поделились свежими фотографиями обновленной модификации пикапа Fiat Strada.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Наука
Ученые вырастили микромодель тела человека из органоидов
Каждый органоид изначально представляет собой крошечный образец тканевых и стволовых клеток, из которого ученые формируют подобие органа.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Биатлон
Этап Кубка мира в Осло может быть отменен из-за коронавируса
IBU и организаторы связываются с властями, чтобы понять последствия и детали этого решения, в частности, состоится ли этап Кубка мира в Осло на следующей неделе, — говорится в заявлении.
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Происшествия
На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Армия и оружие
Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих
Происшествия
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Киберспорт
Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.