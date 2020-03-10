с чего всё началось

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

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