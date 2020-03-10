Общество
ТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
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АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.РИА Новости13:11
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Энергетика
Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта
Совещание главы Минэнерго Александра Новака и руководителей нефтяных компаний по обсуждению ситуации после развала сделки ОПЕК+ состоится 12 марта, передает Reuters сообщение ведомства.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Космос
Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты
Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Кино
«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате
По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
В России на 40% выросло число заболевших коклюшем
В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.
Происшествия
Житель Бийска умер во время ожидания в очереди в наркодиспансере
Следователи в Алтайском крае проводят проверку в связи со смертью мужчины, который стоял в очереди в наркодиспансере Бийска.
Космос
Ученые узнали о деформации Млечного пути из-за другой галактики
По словам астрофизика Элоизы Поджио, причина и динамический характер деформации нашей галактики остаются непонятными из-за отсутствия кинематических ограничений.
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Экономика
Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Интернет
«Яндекс.Дзен» встроил рекомендательную ленту в Viber
П«Яндекс.Дзен» заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании своей рекомендательной ленты в мессенджер.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Энергетика
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
Наука
Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений
Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.