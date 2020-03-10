с чего всё началось

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Энергетика Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта Совещание главы Минэнерго Александра Новака и руководителей нефтяных компаний по обсуждению ситуации после развала сделки ОПЕК+ состоится 12 марта, передает Reuters сообщение ведомства.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Космос Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.

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Экономика АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.

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Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

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Наука Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.

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