Общество

ТАССТАСССлушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
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с чего всё началось

Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости.
РИА Новости13:11

Подробнее о событии

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

РБК15:12

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

РИА Новости12:00

Слушания по делу сбитого в Донбассе МН17 отложили

Lenta.ru14:36

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

ТАСС14:15

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского «Боинга» до 23 марта

Интерфакс12:21

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

Газета.Ru12:20

Суд в Нидерландах перенес слушания по делу MH17 на 23 марта

Коммерсантъ15:05
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