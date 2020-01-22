Политика

РБКРБКСенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Сенат начал процесс по импичменту американского президента Дональда Трампа. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты конгресса США. В начале сенаторы должны будут проголосовать по регламенту проведения суда над президентом США.
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Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

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Футболисты "Оренбурга" уступили софийской "Славии" в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
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Мишустин озвучил главные задачи нового правительства

Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
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