с чего всё началось

В розыск Цемах был объявлен после того, как его статус сменился со свидетеля на подозреваемого. Указывается, что он исчез 23 сентября 2019 года. Цемах проходит по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, происшедшего летом 2014 года в Донбассе.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.

Происшествия Как расследовали дело сестер Хачатурян Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области найден погибший Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.