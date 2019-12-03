Политика

ИнфоСМИИнфоСМИСлужба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск

В розыск Цемах был объявлен после того, как его статус сменился со свидетеля на подозреваемого. Указывается, что он исчез 23 сентября 2019 года. Цемах проходит по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, происшедшего летом 2014 года в Донбассе.
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 Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория - "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения - часть 3 статьи 258 (террористический акт) и часть 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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