Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСлужба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.
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с чего всё началось

СВР рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки России к своему столетию, которое будет отмечаться в 2020 году, рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
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Сергей Евгеньевич Нарышкин
Российский государственный, политический и военный деятель
Российский государственный, политический и военный деятель. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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