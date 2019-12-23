Общество
ИнтерфаксСлужба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках
Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.
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Служба внешней разведки России к своему столетию, которое будет отмечаться в 2020 году, рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.РИА Новости03:39
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