Служба внешней разведки России к своему столетию, которое будет отмечаться в 2020 году, рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

с чего всё началось

Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.

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